Addio ad Amedeo Crippa: 459 presenze con il Siracusa, per tutti era il Capitano

Sport · Lutto

Per tutti era semplicemente il Capitano. Un appellativo che, a distanza di decenni, aveva continuato ad accompagnare Amedeo Crippa, diventato uno dei simboli più rappresentativi della storia del Siracusa Calcio. La società azzurra lo ha ricordato con un lungo messaggio di cordoglio, stringendosi alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene.

Nato a Milano, Crippa era diventato un siracusano d’adozione, legando alla città gran parte della propria vita sportiva e personale. Con la maglia del Siracusa aveva disputato 13 stagioni consecutive, dal 1971 al 1984, collezionando 459 presenze. Un primato che lo rende ancora oggi il calciatore con il maggior numero di apparizioni nella storia del club.

Difensore roccioso e leale, era stato uno dei protagonisti della stagione culminata con la conquista della Coppa Italia Semiprofessionisti. Il 17 giugno 1979, dopo la storica finale vinta contro la Biellese, era stato proprio Crippa ad alzare il trofeo davanti ai tifosi azzurri. Un’immagine rimasta nella memoria di chi aveva vissuto quella giornata e tramandata negli anni anche alle nuove generazioni.

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Il suo rapporto con il Siracusa non si era interrotto con la fine della carriera da calciatore. Anche dopo aver smesso di giocare, Crippa aveva continuato a occuparsi di calcio in città, mantenendo vivo il legame con l’ambiente sportivo e con quei colori che avevano segnato la sua storia.

Nel messaggio pubblicato dalla società emerge il ritratto di un uomo ricordato non soltanto per i risultati sportivi, ma anche per le qualità umane: «Un combattente indomabile, un animo buono, un professionista unico. Di un Leone vero».





“Amedeo è stato, è e sarà sempre il Siracusa”, ha scritto il club, affidando a queste parole il senso di un legame che va oltre le 459 presenze e i traguardi raggiunti sul campo.

Il saluto della società si è concluso con un messaggio semplice, rivolto a chi per tanti anni aveva indossato la fascia e rappresentato un’intera comunità sportiva: “Ciao, Capitano. Ti abbiamo voluto bene. Te ne vorremo per sempre”.