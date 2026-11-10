Addio ad Amedeo Crippa, ultimo giro al De Simone per lo storico capitano del Siracusa

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Video · Il ricordo

“Un capitano, c’è solo un capitano”. E poi ancora “Sarai sempre con noi, sarai sempre con noi”… e gli applausi misti a qualche lacrima. Così al De Simone oggi pomeriggio nell’accogliere la bara di Amedeo Crippa, storico capitano degli azzurri morto domenica.

Presenti alcuni ex compagni di squadra e tutto il Siracusa, con mister Gaspare Cacciola che ha appoggiato sulla bara un mazzo di fiori mentre capitan Francesco Di Caro ha adagiato una maglia azzurra con il numero 6. Accanto al feretro anche la storica Coppa Italia Semiprofessionisti, trofeo che fu proprio lui ad alzare da capitano nel 1979.

Il feretro è uscito dal De Simone tra i cori e gli applausi dei tifosi, in direzione chiesa Maria Madre di Dio, in viale Santa Panagia, dove saranno celebrate le esequie