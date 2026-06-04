Addio ad Antonio Gelardi, ex direttore del carcere di Augusta

Cordoglio ad Augusta e nel Siracusano per la scomparsa di Antonio Gelardi, già direttore della Casa di Reclusione di Augusta, venuto a mancare dopo un malore a Siracusa.

Per oltre 10 anni Gelardi ha guidato l’istituto penitenziario augustano, distinguendosi per una visione moderna del carcere, inteso non come luogo chiuso ma come “casa di vetro”, aperta al territorio e alla comunità.

Durante il suo mandato furono numerose le iniziative di recupero e risocializzazione rivolte ai detenuti, così come gli incontri con studenti, associazioni, volontari e istituzioni. Un percorso che contribuì a costruire un rapporto nuovo tra il carcere e la città.

Apprezzato per umanità, apertura mentale e determinazione, Gelardi lascia un ricordo profondo tra familiari, colleghi e quanti ne hanno conosciuto l’impegno civile e professionale.