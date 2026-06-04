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Lutto

Addio ad Antonio Gelardi, ex direttore del carcere di Augusta

Per oltre 10 anni Gelardi ha guidato l’istituto penitenziario augustano, distinguendosi per una visione moderna del carcere

Per oltre 10 anni Gelardi ha guidato l’istituto penitenziario augustano, distinguendosi per una visione moderna del carcere

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Cordoglio ad Augusta e nel Siracusano per la scomparsa di Antonio Gelardi, già direttore della Casa di Reclusione di Augusta, venuto a mancare dopo un malore a Siracusa.

Per oltre 10 anni Gelardi ha guidato l’istituto penitenziario augustano, distinguendosi per una visione moderna del carcere, inteso non come luogo chiuso ma come “casa di vetro”, aperta al territorio e alla comunità.

Durante il suo mandato furono numerose le iniziative di recupero e risocializzazione rivolte ai detenuti, così come gli incontri con studenti, associazioni, volontari e istituzioni. Un percorso che contribuì a costruire un rapporto nuovo tra il carcere e la città.

Apprezzato per umanità, apertura mentale e determinazione, Gelardi lascia un ricordo profondo tra familiari, colleghi e quanti ne hanno conosciuto l’impegno civile e professionale.


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