Addio al Maestro Beppe Vessicchio: per Siracusa aveva composto le musiche dell’“Iliade”

Il mondo della musica piange la scomparsa del Maestro Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra e arrangiatore tra i più amati in Italia. Figura iconica, Vessicchio ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale italiana, unendo tecnica, sensibilità e passione.

Solo pochi mesi fa Siracusa News lo aveva intervistato in occasione di “Iliade”, lo spettacolo diretto da Giuliano Peparini di cui aveva curato le musiche. In quell’occasione, il Maestro aveva raccontato la sua visione artistica:

“Omero, ‘cantore errante’, ha ispirato la nostra scelta di agganciarci al mondo della ‘forma canzone’ che, in singolari occasioni, anche con poche note o una sola frase è capace di evocare, con encomiabile sintesi emotiva, complesse realtà della vita che viviamo. Ecco che alcune ‘cifre’ rese memorabili dai Pink Floyd piuttosto che dai Led Zeppelin, da Woodkid ma anche da Haendel e Monteverdi vanno a fondersi con le composizioni espressamente create per questa messa in scena del poema epico più popolare che il mondo della letteratura possa vantare.”

Ciao Maestro.