Addio all’avvocato Gioacchino Spadaro, protagonista di una stagione politica e forense a Siracusa

Siracusa saluta l’Avvocato Gioacchino Spadaro, nato il giorno di Santa Lucia del 1939 e scomparso ieri. Figura profondamente legata alla sua città, è stato protagonista di una lunga stagione della vita politica, professionale e civile siracusana.

Uomo intelligente, acuto e animato da una profonda passione civile, è stato per decenni un punto di riferimento della destra storica siracusana, a fianco del fratello maggiore Peppino Spadaro, distinguendosi per rigore morale, coerenza e capacità di dialogo, qualità che gli hanno valso la stima anche di chi non ne condivideva le posizioni politiche. Formatosi al Liceo Classico “Tommaso Gargallo” di Siracusa, che ne ha forgiato il pensiero e il carattere, è stato un avvocato apprezzato e stimato.

Consigliere comunale del Msi tra gli anni Settanta e Ottanta, componente del Co.re.co., già membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, oltre ad aver coltivato interessi imprenditoriali, ha dimostrato uno sguardo lungimirante e la capacità di coniugare visione e concretezza. Profondamente legato e totalmente dedicato alla famiglia, ai figli, a nipoti e amici, ha sempre considerato le relazioni personali parte essenziale del proprio percorso umano; al di là dei ruoli ricoperti, resta il ricordo di un uomo saldo nei valori, profondamente legato alla sua città e all’impegno civile, che lascia un segno umano e morale riconoscibile e un’eredità di pensiero e di stile destinata a durare nel tempo. I funerali saranno celebrati lunedì 15, alle 10, nella chiesa dei Cappuccini.