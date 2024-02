Adesione di Siracusa all’Autorità di Sistema Portuale, Insieme chiede Consiglio comunale aperto

Il gruppo consiliare Insieme (Scimonelli, Rabbito, Vaccaro) ha ufficialmente chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto per discutere l’importante questione dell’adesione di Siracusa all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

“Il Porto di Siracusa – si legge in una nota di Insieme – riveste un ruolo cruciale nell’assetto turistico e commerciale non solo della città, ma dell’intero bacino del Mediterraneo. La sua posizione strategica lo rende un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo economico e per la promozione del turismo nella regione”.

“L’adesione all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale rappresenterebbe un passo significativo verso una gestione integrata e ottimale delle risorse portuali, consentendo una maggiore sinergia tra le diverse realtà portuali della regione e una migliore valorizzazione delle potenzialità del nostro porto. – continua la nota di Insieme – Abbiamo chiesto di estendere l’invito al presidente Di Sarcina, alla deputazione regionale, nazionale e a tutti gli attori coinvolti nella portualità siracusana.”