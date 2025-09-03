Aerei militari israeliani a Sigonella. Bonelli (Avs): “il Governo riferisca”

“Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire”. A dirlo è Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, per il quale “è inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese”.

“Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza, oppure – riprende l’esponente Avs – sono venuti a caricare materiale bellico? In entrambi i casi, saremmo di fronte a una gravissima complicità dell’Italia. Per questo presenteremo immediatamente un’interpellanza urgente in Parlamento: non è tollerabile che il nostro Paese metta a disposizione il proprio territorio e le proprie basi per operazioni militari che hanno come unico obiettivo quello di prolungare il genocidio a Gaza”.





E intanto partirà domani, 4 settembre, dal porto Grande di Siracusa la Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni che raggiungerà Gaza per portare beni alimentari ma al seguito ci saranno medici, artisti, giornalisti, e attivisti per provare a dare una mano a una popolazione dilaniata dai bombardamenti e dagli attacchi militari israeliani. Nella serata di oggi, alle 18,30, si svolgerà una manifestazione a sostegno della missione, organizzata dal Comitato Siracusano per La Palestina in collaborazione con la Global Sumud Flotilla.

Sul palco, ci saranno Antonio Mazzeo, attivista e già facente parte dell’equipaggio della Handala, Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, Giulio Cavalli attore e scrittore, Vittorio Fullone. attivista per i diritti umani e giornalista attivista del comitato siracusano per la Palestina membri degli equipaggi. Gli interventi si alterneranno con momenti musicali e teatrali e proiezioni video. Alla Marina sono previsti anche eventi per i bambini con la presenza di circensi e artisti di strada, inoltre è stata allestita un’area informativa e di solidarietà.