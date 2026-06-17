Aeroporto di Catania, 14 manifestazioni di interesse per la privatizzazione: entra nel vivo la cessione della quota di maggioranza

Si chiude con 14 manifestazioni di interesse il primo passaggio della procedura avviata per la privatizzazione di SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Alle 23:59 di ieri è infatti scaduto il termine fissato dall’avviso pubblico per la raccolta delle candidature finalizzate alla cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale.

Un dato che conferma l’interesse del mercato nei confronti del principale sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Secondo quanto comunicato dalla stessa SAC, le manifestazioni di interesse sono arrivate da operatori economici sia italiani che internazionali, attratti dalle prospettive di sviluppo degli scali di Catania e Comiso, considerati infrastrutture strategiche per la mobilità, il turismo e la crescita economica dell’Isola.

Adesso prende il via una fase particolarmente delicata dell’intero percorso. Nei prossimi giorni saranno infatti esaminate le candidature per verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico e la completezza della documentazione presentata. Solo successivamente verrà definito l’elenco dei soggetti ammessi alla seconda fase della procedura, durante la quale entreranno nel vivo le valutazioni industriali, economiche e finanziarie.

Parallelamente all’avanzamento della procedura di vendita, nella giornata di ieri si è riunita anche l’assemblea dei soci di SAC. Sul tavolo uno dei temi più sensibili dell’intera operazione: la definizione delle regole di governance che continueranno a rimanere in capo alla componente pubblica anche dopo l’ingresso del nuovo socio di maggioranza.

Un passaggio tutt’altro che marginale. Se da un lato la cessione del controllo societario punta a individuare un partner industriale in grado di sostenere investimenti e sviluppo infrastrutturale, dall’altro gli enti pubblici intendono preservare strumenti di indirizzo e garanzia su asset considerati strategici per il territorio. Le modalità individuate dall’assemblea saranno ora trasmesse agli operatori che supereranno la fase di ammissione.

La partita che si apre è destinata ad avere importanti riflessi non soltanto sugli aeroporti di Catania e Comiso, ma sull’intero sistema economico e turistico siciliano. Gli scali gestiti da SAC rappresentano infatti una delle principali porte d’accesso all’Isola e negli ultimi anni hanno registrato una crescita costante del traffico passeggeri, nonostante le difficoltà legate ai lavori di ammodernamento e alle criticità infrastrutturali.

L’obiettivo dichiarato della privatizzazione è quello di accelerare ulteriormente questo percorso di sviluppo attraverso l’ingresso di un partner industriale qualificato, capace di garantire risorse, competenze e visione strategica per affrontare le sfide future del trasporto aereo.

Con la chiusura della raccolta delle manifestazioni di interesse, la procedura entra dunque nella sua fase decisiva. Le prossime settimane serviranno a comprendere quali saranno i soggetti che si contenderanno il controllo della società e quale sarà il futuro assetto di governance di uno degli snodi infrastrutturali più importanti del Mezzogiorno.