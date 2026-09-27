Aeroporto di Catania ancora chiuso, stop ai voli prorogato fino a mezzanotte

Attualità · Etna

Non riparte l’aeroporto di Catania. Lo stop alle attività di volo a Fontanarossa è stato ulteriormente prorogato fino alla mezzanotte di oggi, domenica 27 settembre, prolungando una situazione di emergenza che da ieri sta provocando cancellazioni, dirottamenti e pesanti disagi per migliaia di passeggeri.

Alla base della chiusura resta l’attività dell’Etna e, soprattutto, la presenza di cenere vulcanica in atmosfera, la cui dispersione in direzione dello scalo non consente di garantire in sicurezza le normali operazioni aeroportuali.

Già ieri la SAC aveva disposto la chiusura degli spazi aerei corrispondenti ai settori C1 e B3, sospendendo tutti i voli in arrivo e in partenza. Inizialmente lo stop avrebbe dovuto concludersi nel pomeriggio di sabato, prima di essere esteso alle 12 di oggi e adesso ulteriormente prorogato fino alla fine della giornata.

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Una sequenza di rinvii legata all’evoluzione dell’attività vulcanica e alla direzione dei venti, che continua a condizionare pesantemente il traffico aereo della Sicilia orientale.

Numerosi voli sono stati cancellati o dirottati verso altri aeroporti. Già nella giornata di ieri gran parte degli aeromobili diretti a Catania era stata trasferita su Palermo, mentre altri collegamenti erano stati dirottati su Comiso e Trapani. Anche il volo Delta proveniente da New York, atteso ieri mattina a Fontanarossa, era stato costretto ad atterrare a Roma Fiumicino.

La situazione produce inevitabili conseguenze anche sulle rotazioni successive: la prolungata impossibilità di far arrivare e partire gli aeromobili da Catania comporta infatti riprogrammazioni che possono continuare a incidere sui collegamenti anche dopo la riapertura dello spazio aereo.

Ai passeggeri viene quindi raccomandato di non raggiungere l’aeroporto senza aver prima verificato direttamente con la propria compagnia lo stato del volo.