Aeroporto di Catania: convocata una riunione con i sindaci della provincia di Siracusa

Territorio Protagonista Siracusa 2016 convoca i sindaci dei Comuni della provincia di Siracusa a una riunione programmata per venerdì 12 dicembre alle 16:30 l’Hotel One di Siracusa, alla presenza delle principali organizzazioni economiche, commerciali e produttive del territorio. L’incontro si propone di affrontare, in modo condiviso, il tema della posizione del territorio siracusano nella governance della SAC – Società Aeroporto di Catania, alla luce del nuovo assetto generato dall’accorpamento delle Camere di Commercio.

A seguito dell’unificazione delle Camere di Commercio di Siracusa-Ragusa e Catania, la quota del 12,50% che era attribuita alla Camera di Commercio di Siracusa è confluita nella quota complessiva dell’attuale Camera di Commercio del Sud Est. Restano tuttavia due elementi distinti e rilevanti per il territorio: esiste una quota del 12,50% intestata all’ex Provincia Regionale di Siracusa, che rappresenta l’unica parte azionaria riferibile direttamente alla provincia; allo stato attuale la provincia non dispone di una rappresentanza diretta nel Consiglio di Amministrazione della SAC, circostanza che solleva interrogativi sulla capacità del territorio di far valere in modo adeguato le proprie istanze strategiche.

Considerata l’importanza dell’aeroporto per la mobilità e lo sviluppo dell’area, la riunione del 12 dicembre intende analizzare l’attuale struttura societaria e i meccanismi di governance della SAC, valutare le implicazioni della mancata presenza siracusana nel CdA, individuare un percorso condiviso per rafforzare il ruolo del territorio e tutelare gli interessi della provincia nel rispetto dell’assetto societario vigente e costruire una posizione unitaria delle amministrazioni locali.

“La provincia mantiene una quota azionaria diretta attraverso l’ex Provincia Regionale, ma non è oggi rappresentata nel Consiglio di Amministrazione – dichiara Arturo Linguanti, presidente di Territorio Protagonista Siracusa 2016. – Per questo è importante confrontarsi e definire insieme le azioni necessarie a garantire che le esigenze del territorio siano ascoltate e tutelate”.