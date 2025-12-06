Aeroporto di Catania, dal 10 dicembre al via la demolizione del Terminal Morandi

La SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha comunicato che nella notte tra il 9 e il 10 dicembre prenderanno ufficialmente il via i lavori di demolizione del Terminal Morandi, uno degli edifici storici dello scalo di Fontanarossa. Contestualmente all’apertura del cantiere, tutte le aree dedicate alla sosta e alle fermate degli autobus verranno trasferite nel Terminal Bus (ex P2), situato nel settore ovest dell’aeroporto.

Da quel momento in poi, il trasporto pubblico locale, regionale e turistico effettuerà capolinea e stop esclusivamente in questa nuova area.

La demolizione dell’ex aerostazione, progettata dal celebre ingegnere strutturista Riccardo Morandi e inaugurata nel 1978, rappresenta un passaggio simbolico e operativo di grande rilievo per lo scalo etneo. La struttura, nota per la grande aula a campata unica e per le ampie vetrate affacciate sull’Etna, costituisce una delle poche opere realizzate in Sicilia da Morandi, figura di spicco dell’ingegneria italiana del Novecento.

Prima di avviare la demolizione, SAC ha dovuto attendere la revoca del procedimento di verifica dell’interesse culturale avviato dalla Soprintendenza di Catania. Successivamente, lo scorso 17 maggio, la società ha pubblicato il bando per l’appalto integrato relativo alla rimozione dell’ex terminal.

L’abbattimento del Terminal Morandi è finalizzato alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle principali opere previste all’interno del Piano di Sviluppo Aeroportuale di Catania. Il progetto mira a incrementare la capacità operativa dello scalo, migliorare i flussi interni, elevare la qualità dei servizi offerti ai passeggeri e rendere l’aeroporto più adeguato alla crescita del traffico prevista per i prossimi anni.

Nonostante il valore storico e architettonico del fabbricato, SAC ha ritenuto prioritario procedere alla sua sostituzione, puntando su un’infrastruttura moderna, più performante e coerente con gli standard degli aeroporti europei di pari livello.