Aeroporto di Catania, operazioni di volo sospese e se ne riparla, forse, dalle 10 di domani

L’attività eruttiva dell’Etna continua a influenzare la viabilità aerea in Sicilia. A causa dell’intensa attività del vulcano, è stata disposta la sospensione di tutte le operazioni di volo in arrivo e il blocco completo delle partenze dall’aeroporto di Catania, provvedimento che, al momento, resterà in vigore fino alle ore 10:00 di domani, salvo ulteriori aggiornamenti.

Non è stata una giornata semplice per migliaia di viaggiatori. Tra voli cancellati, altri dirottati verso scali alternativi e lunghe attese, molti passeggeri sono rimasti bloccati in aeroporto, dove hanno ricevuto assistenza dalla Protezione Civile e dal personale dello scalo. Una situazione che ha provocato inevitabili disagi, con numerosi viaggi rinviati o riprogrammati.

Le autorità aeroportuali invitano tutti i passeggeri a non recarsi presso lo scalo senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. L’evoluzione del fenomeno vulcanico sarà costantemente monitorata e le eventuali modifiche all’operatività dello scalo saranno comunicate attraverso i canali ufficiali.

L’eruzione, che continua a offrire uno spettacolo naturale di grande impatto visivo, sta producendo una nube di cenere che rende necessarie misure straordinarie per garantire la sicurezza del traffico aereo. Si attende ora l’evolversi della situazione, con la speranza che le condizioni consentano il graduale ripristino delle normali operazioni nelle prossime ore.