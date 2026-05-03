Aeroporto di Catania, privatizzazione SAC. Gerratana: “evitare azzardi, salvaguardare il territorio”

“Una procedura di privatizzazione, quella annunciata a proposito della Società Aeroporto Catania (SAC), che presenta opacità sotto molti profili”.

Sulla questione interviene il segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa, Piergiorgio Gerratana: “Una realtà quella dello scalo aeroportuale catanese che riveste un ruolo strategico per l’economia dell’intera area della Sicilia orientale. L’ipotesi di privatizzazione, senza le dovute garanzie e regole a tutela del territorio, corre il forte rischio di un salto nel buio con conseguenze letali. Già il senatore Nicita ha annunciato interrogazioni al Governo, ai ministri competenti e alla commissione insularità, nonché la sollecitazione dell’Antitrust per una valutazione dei profili concorrenziali. Sulla questione assumerà analoghe iniziative nell’ambito di sua competenza anche il deputato regionale Tiziano Spada. Analogamente il consigliere provinciale di Siracusa Giuseppe Stefio (sindaco di Carlentini) intende proporre un ordine del giorno che sollevi il problema. Anche Matilde Di Giovanni, segretaria cittadina del PD di Siracusa, rileva che non appare legittima la cessione dell’intera quota azionaria da parte di azionisti pubblici, i quali devono mantenere una loro funzione di controllo, indirizzo e tutela del territorio, non essendo Fontana Rossa l’aeroporto della città di Catania, ma dell’intera Sicilia orientale. E già a suo tempo l’onorevole Bruno Marziano aveva rivendicato il fatto che le risorse derivanti da eventuali cessioni di quote della ex Camera di Commercio di Siracusa venissero reinvestite interamente nel nostro territorio, con la realizzazione di infrastrutture legate allo sviluppo commerciale-turistico della nostra provincia. L’importanza strategica dello scalo aeroportuale, sopra ricordata, per l’intero versante orientale della nostra isola, impone molta attenzione e cautela su scelte che al momento risultano azzardate e viziate da pressapochismo.”

“Il Partito Democratico – conclude – farà per intero la sua parte per vigilare affinchè le ipotesi e le procedure che verranno adottate avvengano con criteri ispirati alla massima trasparenza, E nell’interesse strategico della comunità di riferimento, molto ampia.”