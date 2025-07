Aeroporto di Catania, voli sospesi per attività antincendio: spazio aereo temporaneamente chiuso

Le operazioni di volo all’aeroporto di Catania-Fontanarossa sono attualmente sospese a causa della chiusura temporanea dello spazio aereo, resasi necessaria per permettere le attività dei velivoli antincendio in azione nelle vicinanze dello scalo.

La priorità resta la sicurezza dei passeggeri e del personale, motivo per cui si è deciso di interrompere le operazioni di decollo e atterraggio fino a nuove disposizioni. In base alle restrizioni operative, la scelta dello scalo alternativo per l’atterraggio dei voli è affidata alle singole compagnie aeree e ai rispettivi comandanti.





Le autorità aeroportuali invitano i passeggeri a non recarsi in aeroporto fino a nuove comunicazioni ufficiali e a contattare la propria compagnia aerea per aggiornamenti sullo stato del proprio volo.

La direzione dello scalo ha fatto sapere che continuerà a monitorare la situazione