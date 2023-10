“Affari tuoi”: tanti pacchi ma poca fortuna per Siria, concorrente di Augusta

All’inizio del gioco aveva casualmente pescato uno dei pacchi più fortunati, ma poi la furbizia del dottore l’ha messa fuori strada, per due volte, facendole cambiare i pacchi più consistenti e lasciandola praticamente a mani vuote. Poteva andare meglio ieri sera per Siria, concorrente augustana che ha partecipato ad “Affari tuoi”, il noto gioco tv che ogni sera, alle 20,40, va in onda su Rai uno.

La giovane, che ad Augusta fa l’ assistente alla poltrona di un dentista, era accompagnata dal marito Carmelo, detto Melo, ingegnere meccanico, e fin dall’inizio della partita, una delle più sfortunate finora, ha aperto tutta una serie di pacchi “rossi”, che sono quelli economicamente più consistenti, con cifre in migliaia di euro: prima 20 mila, poi 75 mila, ancora 50 mila fino a scoprire e, quindi, a “bruciare” il più pesante di tutti. 300 mila era, infatti, la somma più alta del gioco contenuta nel pacco numero 2 della regione Toscana che, ad un certo punto, ha chiamato.

Poi ha accettato un primo scambio proposto dal dottore del suo pacco numero 8, che valeva ben 200 mila euro e dopo anche il secondo, il 15, che valeva 10 mila euro ritrovandosi così alla fine a vincere, si fa per dire, il costo di qualche caffè, appena 5 euro.

Al di là del risultato e della evidente delusione per la giovane coppia, quella di ieri sera è stata comunque una puntata vivace, condita da battute divertenti e gags in dialetto siculo scambiate dai due augustani, che sono stati al gioco, con Amadeus, il conduttore che conosce un po’ il dialetto per via dei genitori di origine siciliana.