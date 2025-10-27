Affidamento degli incarichi di studio a Melilli: confermati Remo Ternullo, Casinotti, Vinci

Il Consiglio comunale di Melilli ha approvato le variazioni di bilancio e gli incarichi extra istituzionali. Confermato Remo Ternullo come consulente sulla sanità pubblica, incarico che ricopre da oltre 4 anni, che percepirà fino a giugno 2026 oltre 1.500 euro al mese. Poi è stato confermato l’esperto legale e uno dei due consulenti ambientali, l’altro, assieme al consulente culturali, dovranno ancora essere nominati e percepiranno solo con rimborso spese. Approvate anche le variazioni di bilancio per fornire un anticipo agli artigiani che costruiranno i carri di carnevale per Melilli e Villasmundo e appostate le somme per i contributi alle società sportive e per le attività natalizie.

Per l’Area Sociale e Sanitaria, l’obiettivo strategico di tutela della salute pubblica prevede il supporto alle attività igienico-sanitarie di prevenzione sanitaria e pandemica, con un fondo di 6.250 euro per il 2026. L’incarico per questa attività è stato assegnato fino a giugno a Remo Ternullo, anche se il programma non prevede fondi per gli anni successivi, che negli ultimi tre anno è stato consulente del Comune.

La Giunta del Comune di Melilli aveva infatti recentemente approvato il programma triennale per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni, in vista del triennio 2026-2028. La proposta sarà discussa venerdì in Consiglio comunale, che prenderà atto della proposta di Giunta. Il programma, che prevede incarichi in ambito amministrativo, tecnico-ambientale e sociale, è stato strutturato in modo da rispondere alle necessità dell’Amministrazione, rispettando la disciplina in materia di appalti e consulenze. Gli incarichi esterni saranno affidati solo fino a quando non vi sia una figura professionale idonea all’interno dell’Ente, garantendo così l’efficienza e la competenza necessarie.

Per l’Area Amministrativa, l’incarico di assistenza legale e amministrativa al sindaco è stato affidato a Costantino Vinci, esperto legale confermato che fornirà consulenza nelle attività istituzionali generali e di gestione. L’importo complessivo per il triennio è di 50.000 euro, suddiviso tra 25.000 euro per il 2026, 12.500 euro per il 2027 e 12.500 euro per il 2028. Per quanto riguarda l’Area Tecnica – Ambientale, il programma prevede due incarichi. Il primo riguarda la consulenza tecnico-amministrativa in materia ambientale, inclusi i pareri A.I.A. e A.U.A., e sarà affidato ad Antonio Casinotti, che riceverà un rimborso spese annuale di 3.000 euro per il triennio. Il secondo incarico è relativo alla consulenza per lo studio nell’ambito dell’area AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale), con un budget complessivo di 18.000 euro, destinato a consulenze annue di 8.000 euro nel 2026 e 5.000 euro per ciascuno degli anni successivi.