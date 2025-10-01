Affidati i lavori per il ripristino dell’impianto fotovoltaico del parcheggio del Palazzo di Giustizia a Siracusa

Dopo anni di difficoltà e interventi costanti, l’impianto fotovoltaico installato nel parcheggio del Palazzo di Giustizia di Siracusa sta per essere ripristinato. E chissà se questa sarà la volta buona. O quella definitiva. Gli uffici comunali hanno affidato l’incarico per la manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico da 811,44 kWp, che da tempo ha mostrato segnali di inefficienza, posto sulle pensiline del parcheggio del Palazzo di Giustizia.

L’impianto fotovoltaico era stato progettato per alimentare la rete elettrica pubblica del tribunale stesso e di due istituti scolastici, ma la sua capacità produttiva è stata ridotta per anni, impedendo una piena valorizzazione delle risorse.

Il progetto di ripristino include lavori specialistici sulla cabina inverter, elemento cruciale per il corretto funzionamento dell’impianto. Dopo aver esaminato le necessità dell’intervento, il Comune ha deciso di affidare il lavoro alla SEB Ingegneria S.R.L.S., una società siracusana che ha presentato un’offerta di 13.965,06 euro, con un ribasso del 2,25% rispetto all’importo base d’asta.

Il quadro economico complessivo per l’intervento, che copre onorari, IVA e oneri accessori, ammonta a 22.250,55 euro. L’impianto fotovoltaico, originariamente progettato per essere una risorsa condivisa tra il Tribunale e le scuole, ha visto rallentamenti continui, con il risultato che la sua capacità produttiva non è mai stata sfruttata appieno. L’intervento di manutenzione straordinaria ora previsto mira a riportarlo in piena efficienza, migliorando così non solo l’efficacia dell’impianto stesso, ma anche il servizio che avrebbe dovuto fornire alla comunità. Chissà per quanto tempo…