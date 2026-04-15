Affido e ricongiungimento: quando il sistema dimentica i legami affettivi. La storia di un’altra ex famiglia

La storia della bambina di 7 anni per la quale è stato avviato un percorso di ricongiungimento con la madre biologica e che si rifiuta di lasciare la famiglia affidataria con cui vive da 4 anni, mostra le lacune di un sistema che ha bisogno di essere riformato e solleva interrogativi urgenti.

La sua è anche la storia di molte famiglie affidatarie che, pur consapevoli di dover lasciare, prima o poi, i bambini di cui si prendono cura, contestano i modi e i tempi con cui questi distacchi avvengono.

Eccone una.

Per diciotto mesi una famiglia si è presa cura di un neonato, accompagnandolo nelle sue fasi più delicate della crescita, affidato loro ad appena 20 giorni di vita e riassegnato alla famiglia del padre quando aveva un anno e mezzo. Tuttavia, nonostante la missione fosse chiara fin dall’inizio, il distacco non è stato gestito come un processo graduale ma come un evento traumatico: “nel giro di una sola settimana – raccontano –, il piccolo è stato prelevato dall’abitazione affidataria e portato dai parenti biologici. Come un pacco“.

La famiglia affidataria aveva chiesto ai servizi sociali di evitare passaggi bruschi, proponendo una “pratica di decantazione“: calibrare il passaggio in modo graduale, per permettere al bambino di abituarsi alla nuova realtà senza interruzioni nette dei legami. Inoltre, secondo gli ex genitori affidatari, non sarebbe stata applicata la legge del 2016 sulla continuità degli affetti.”Non chiedevamo di tenere con noi il bambino – affermano -, ma di poter mantenere un legame, vedendolo in occasioni speciali come compleanni o festività, nell’esclusivo interesse del minore”. Desiderio che si sarebbe scontrato con il risentimento della famiglia d’origine.

I tempi della giustizia e dei servizi, inoltre, spesso si dilatino eccessivamente creando legami profondissimi che rendono poi il distacco ancora più doloroso. In questo caso specifico, i genitori affidatari denunciano di essere stati lasciati soli a gestire incontri difficili e di essere stati, alla fine, “puniti dal sistema” affermano, proibendo loro ogni possibilità di futuri affidamenti.