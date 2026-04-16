Affido familiare, Sorbello (Forum Famiglie): “Basta protocolli standard, servono ascolto e umanità”

“Quando si parla di minori e affido troppo spesso il dibattito si polarizza su categorie astratte, dimenticando che ogni bambino è un individuo unico e come tale va trattato”. Salvo Sorbello, presidente del Forum delle associazioni familiari di Siracusa, richiama a una priorità assoluta: la tutela reale dei minori. Secondo Sorbello, il sistema di protezione dei più piccoli “non può restare prigioniero di schemi ideologici o protocolli standardizzati, poiché ogni bambino rappresenta una storia a sé e non può essere trattato come una pratica burocratica”.

L’analisi di Sorbello affonda le radici nell’esperienza diretta, maturata anche nel ruolo di tutore di bambini stranieri. Da questa prospettiva emerge l’idea che non esistano categorie universali in cui incasellare i minori; al contrario, ogni intervento deve essere modulato sulla singolarità del fanciullo. “Non c’è il diritto ad avere un figlio, ma c’è il diritto del bambino ad avere una famiglia e un ambiente sereno” sottolinea, ricordando che “il principio cardine, sancito anche dalla Convenzione ONU del 1989, è l’interesse supremo del bambino, che deve avere il diritto di essere ascoltato e di vedere le proprie opinioni prese in adeguata considerazione”.

Al centro di questo impegno deve esserci la logica del dono, che seppur presente nel nostro tessuto sociale, va sostenuta continuamente per non esaurirsi. “I figli non sono proprietà, per nessuno, e la genitorialità, spesso intesa erroneamente dagli adulti, richiede un approccio basato sul buon senso e sulla solidarietà. È necessario uno sforzo maggiore per far sì che i bambini non restino sullo sfondo, ma diventino il vero centro di ogni scelta istituzionale” evidenzia ancora il presidente.

La storia dell’impegno civile in questo ambito ha radici profonde per la nostra città. Già nel 1990, infatti, Siracusa ospitò il primo convegno regionale sul tema dell’affido e fu il primo comune da Roma in giù, a istituire un capitolo di bilancio dedicato all’affido familiare, proprio su iniziativa di Salvo Sorbello.

Tuttavia, nonostante queste basi storiche, le sfide di oggi sono complesse. “Mancano le risorse e il personale per sostenere i minori e le famiglie. Inoltre oggi i nuclei sono spesso più isolati rispetto al passato. Non esiste più la rete di affetti di un tempo su cui poter contare e le famiglie affidatarie sono più sole”. Per Salvo Sorbello, il futuro della nostra società passa inevitabilmente attraverso la capacità di far crescere i cittadini di domani in uno spirito di amore e solidarietà. “Sebbene la professionalità degli operatori sia preziosa, occorre un impegno supplementare per far sì che la burocrazia non metta i minori “sullo sfondo” ma al centro di ogni scelta, non solo perché è un obbligo normativo, ma come atto di buon senso, necessario per costruire una comunità più umana”.