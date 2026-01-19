Affitto ramo d’azienda Tekra–Ris.Am., i sindacati denunciano il silenzio del Comune di Siracusa

L’affitto di ramo d’azienda tra Tekra e Ris.Am. Srl, operazione che riguarda il servizio di igiene urbana della città, sta suscitando forti preoccupazioni da parte della CGIL e della FP CGIL di Siracusa. I sindacati denunciano la totale mancanza di trasparenza e di confronto da parte del Comune, sottolineando come questa scelta abbia un impatto diretto su lavoratrici, lavoratori e qualità del servizio offerto ai cittadini.

Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti sindacali Franco Nardi e Josè Sudano, l’assenza di comunicazioni preventive costituisce un grave problema: “Escludere il sindacato significa escludere chi rappresenta i lavoratori e, allo stesso tempo, l’interesse pubblico della comunità. Quando si parla di affitto di ramo d’azienda non si trasferiscono solo mezzi e contratti, ma persone, diritti, professionalità e dignità del lavoro”.

Tra le principali richieste della CGIL ci sono: la piena continuità occupazionale, la salvaguardia dei posti di lavoro, il mantenimento del CCNL e delle condizioni contrattuali, la tutela dell’anzianità e dei livelli salariali, il rispetto della salute e sicurezza, e una corretta organizzazione dei turni e dei carichi di lavoro.

I sindacati avvertono inoltre che l’operazione non deve diventare un pretesto per comprimere i diritti dei lavoratori o abbassare i costi del lavoro, poiché questo potrebbe incidere negativamente anche sulla qualità del servizio pubblico. L’igiene urbana, sottolineano, non è solo una voce di bilancio, ma un servizio essenziale che incide su salute, decoro e vivibilità della città.

La CGIL e la FP CGIL chiedono al Comune di Siracusa di assumersi pienamente le proprie responsabilità, aprendo immediatamente un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, per garantire trasparenza e sicurezza ai cittadini e ai lavoratori. “I lavoratori non sono pacchi da spostare, ma il cuore del servizio – affermano i sindacalisti – difendere occupazione, salari e dignità del lavoro significa difendere anche i diritti della città”.

Il comunicato si conclude con l’impegno dei sindacati a vigilare sull’operazione Tekra–Ris.Am. e a richiedere un confronto urgente con le aziende e il Comune, nel rispetto delle normative vigenti sull’affitto di ramo d’azienda.