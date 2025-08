Afghanistan, donne e speranza: Gaia Bellia racconta l’impegno dell’UNICEF tra le emergenze del mondo

Una testimonianza forte, emozionante e carica di umanità quella che Gaia Bellia, operatrice dell’UNICEF in Afghanistan, porterà domenica 3 agosto alle 19 al Circolo Unione di Siracusa, in occasione dell’evento benefico “Un aperitivo per donare”, organizzato dal Comitato Provinciale UNICEF.

Bellia, da anni impegnata nei contesti più fragili del mondo, racconterà la sua esperienza in Afghanistan, dove lavora da tre anni a stretto contatto con la realtà femminile e infantile, in un Paese segnato da profonde disuguaglianze e da una drammatica emergenza umanitaria. “Non è facile vivere lì – ha detto – ma ogni giorno ci aggrappiamo ai piccoli risultati, ai passi avanti, anche minimi. Il nostro lavoro non è mai inutile.”





Durante la serata saranno mostrati video e fotografie che documentano i progetti seguiti da UNICEF: scuole, programmi sanitari, lotta alla malnutrizione e alla violenza di genere, protezione contro pratiche come i matrimoni precoci e le mutilazioni genitali. “Lavoriamo affinché ogni bambina e ogni madre possa avere un futuro diverso”, ha sottolineato Bellia.

Accanto alla sua esperienza in Afghanistan, Gaia condividerà anche ricordi del suo impegno in Palestina, dove ha lavorato per anni in progetti di cooperazione: “Ogni conflitto ha bisogno di essere compreso nel suo contesto. Solo così possiamo raccontarlo davvero.”

Un invito al confronto e alla solidarietà, ma anche alla consapevolezza: “Anche una piccola donazione può cambiare una vita. Spero che domenica saremo in tanti, non solo per ascoltare, ma per agire”.

L’appuntamento è domenica alle 19 al Circolo Unione di Siracusa. Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti UNICEF