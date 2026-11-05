Agevolato il ritiro dei chelanti orali: il ringraziamento di Fasted Siracusa Ets

Attualità · distretti sanitari

FASTED Siracusa ETS, associazione che tutela e rappresenta i pazienti talassemici e drepanocitici della provincia di Siracusa, esprime il proprio ringraziamento al Commissario Straordinario Gioacchino Iraci, e al Direttore Sanitario, Salvatore Madonia, per aver dato seguito alla richiesta dell’associazione di agevolare il ritiro dei farmaci chelanti orali. I farmaci potranno essere ritirati, oltre che nella Farmacia dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa, anche nei distretti di Augusta, Avola, Noto e Lentini. Una possibilità che agevola in particolare i pazienti che risiedono fuori dal capoluogo, evitando loro di doversi recare a Siracusa per il ritiro.

Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Debora Sgarlata, Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata negli anni nei confronti dei pazienti talassemici e drepanocitici. L’associazione riconosce inoltre il valore dell’organizzazione predisposta per la distribuzione dei chelanti orali: a Siracusa i farmaci sono pronti per la consegna, riducendo attese e code, mentre nei distretti vengono fatti pervenire in base alle richieste.





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“Si tratta di un risultato concreto, che rende il servizio più vicino alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie”– dichiara Pietro Nudo, Presidente della FASTED Siracusa ETS – Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa modalità di ritiro e confidiamo che la sinergia tra istituzioni sanitarie e associazioni possa continuare a tradursi in risposte efficaci per le persone assistite”.