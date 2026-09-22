Agevolazioni per l’acquisto di carburante. Cannata: “misure a sostegno delle marinerie”

Politica · Pesca

“Quasi 7 milioni di euro di credito d’imposta per l’acquisto di carburante rappresentano un sostegno concreto alle imprese della pesca, importante anche per le marinerie siciliane e della provincia di Siracusa”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, commentando il decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Pesca che individua i beneficiari dell’agevolazione.

Su 2.122 domande presentate, 1.937 sono state ammesse, per un credito complessivo di 6.994.671,92 euro. Lo stanziamento di 10 milioni ha consentito di riconoscere a tutti i beneficiari ammessi l’aliquota massima del 20% sulle spese ammissibili per gasolio e benzina. Le restanti 185 istanze sono sottoposte a ulteriori verifiche.

“Il costo del carburante incide direttamente sull’attività quotidiana dei pescatori – prosegue Cannata –. Questa misura contribuisce ad alleggerire le spese delle imprese e a tutelare il lavoro degli equipaggi. La pesca è una risorsa economica e sociale per le nostre comunità costiere. Continueremo con il Ministro Lollobrigida e il governo Meloni a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze del comparto, sostenendo interventi che aiutino le imprese a lavorare e a restare competitive”.