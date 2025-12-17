Agevolazioni Tari e ispettori ambientali volontari: doppio avviso del Comune di Priolo

Il sindaco di Priolo Pippo Gianni e l’assessore ai Tributi Maria Grazia Pulvirenti invitano i contribuenti a fornire l’attestazione ISEE 2025 entro e non oltre il 30 Gennaio 2026, per potere beneficiare della riduzione sulla TARI dell’anno in corso. Possono richiedere la riduzione della Tassa sui Rifiuti i nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 15 mila euro.

In mancanza di quanto richiesto, saranno revocate tutte le agevolazioni concesse. Pertanto, le attestazioni pervenute successivamente al 30 gennaio, non daranno diritto ad alcuna agevolazione.

Il Comune di Priolo è anche alla ricerca di aspiranti Ispettori Ambientali Volontari. A darne comunicazione il sindaco Pippo Gianni e il vice Alessandro Biamonte.

Un’iniziativa importante per migliorare la cultura del rispetto dell’ambiente, attraverso attività di prevenzione e informazione sulle corrette modalità di raccolta differenziata; supportare i cittadini con indicazioni chiare e puntuali sul servizio; potenziare le attività di vigilanza e controllo ambientale, contrastando l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e i conferimenti irregolari, anche mediante un adeguato sistema sanzionatorio.

La domanda di partecipazione al corso di formazione di base obbligatorio dovrà essere presentata entro il 19 gennaio 2026.