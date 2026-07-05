Aggiornamento Etna, all’aeroporto di Catania sospeso l’arrivo dei voli

In un aggiornamento sulla situazione dell’Etna, la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha reso noto che sono state interrotte le attività di volo in arrivo.

Consentite le partenze degli aeromobili presenti nello scalo.

“A causa dell’attività eruttiva e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera – si legge nella nota della Sac – è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano (settore B2) fino alle ore 19 ora locale, con conseguente interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania. Consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

Fonte: Ansa.it