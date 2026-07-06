Aggiornamento Etna, all’aeroporto di Catania voli sospesi almeno fino alle 14

Proseguono i disagi all’aeroporto di Catania in seguito all’attività eruttiva dell’Etna registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. La SAC, società che gestisce lo scalo etneo, ha comunicato che restano sospese tutte le operazioni di volo in arrivo, mentre le partenze rimangono completamente bloccate almeno fino alle ore 14 di oggi.

La decisione è stata adottata a tutela della sicurezza delle operazioni aeroportuali, in conseguenza degli effetti dell’attività vulcanica che continua a interessare l’area.

La società di gestione invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato con la propria compagnia aerea lo stato del volo, così da evitare inutili spostamenti.

La situazione è in costante evoluzione e la SAC ha annunciato che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’operatività dello scalo nelle prossime ore.