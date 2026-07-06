Aggiornamento Etna, ancora bloccato l’aeroporto di Catania: voli sospesi fino alle 18

Proseguono i disagi causati dall’eruzione dell’Etna avvenuta nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. L’intensa attività vulcanica ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo, con la sospensione delle operazioni presso l’aeroporto.

Al momento restano interrotti tutti i voli in arrivo, mentre le partenze sono completamente bloccate fino alle ore 18:00, salvo ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

La società di gestione aeroportuale invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. La situazione è in continua evoluzione e nuove comunicazioni saranno diffuse nel corso della giornata.

Le autorità stanno monitorando attentamente l’attività del vulcano e lavorano per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale aeroportuale. Si raccomanda ai cittadini di seguire esclusivamente le informazioni ufficiali e di attenersi alle indicazioni fornite dagli enti competenti.