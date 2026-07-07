Aggiornamento Etna, ancora emergenza voli a Catania: sospensione almeno fino alle 14

Continua l’emergenza all’aeroporto di Catania-Fontanarossa a causa dell’intensa attività dell’Etna. Dopo il blocco delle operazioni che ha interessato l’intera giornata di ieri, anche oggi lo scalo resta fortemente condizionato dalla presenza della cenere vulcanica.

Ieri sera era stata disposta la sospensione dei voli fino alle ore 10, ma il provvedimento è stato successivamente prorogato: tutte le operazioni in arrivo restano sospese e le partenze completamente bloccate almeno fino alle ore 14, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni di volo, compromesse dalla nube di cenere prodotta dall’attività eruttiva del vulcano. La durata delle limitazioni dipenderà dall’evoluzione del fenomeno e dalle verifiche effettuate dalle autorità competenti.

La società di gestione dello scalo invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo con la compagnia aerea. Numerosi i disagi per i viaggiatori, tra cancellazioni, ritardi e possibili riprogrammazioni degli itinerari.

L’Etna continua a essere monitorato costantemente dagli esperti, mentre le autorità aeroportuali seguiranno l’evoluzione dell’attività vulcanica prima di decidere quando sarà possibile ripristinare la piena operatività dello scalo. Al momento non è esclusa una nuova proroga delle restrizioni qualora le condizioni non consentissero una ripresa in sicurezza del traffico aereo.