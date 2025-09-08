Aggredisce, minaccia e perseguita l’ex moglie, ammonito un uomo dal Questore

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione della Polizia Anticrimine della Questura di Siracusa, hanno notificato a un uomo di 39 anni, di Priolo Gargallo, un provvedimento di ammonimento disposto dal Questore di Siracusa.

Il trentanovenne è accusato di aver perpetrato atti persecutori nei confronti dell’ex moglie consistenti in aggressioni verbali, minacce, pedinamenti, appostamenti e continui invii di messaggi sgraditi e telefonate anche in ore notturne.





L’impegno e l’attenzione della Questura nei confronti delle vittime di violenza è costante nei mesi e l’articolazione della Divisione Anticrimine, che si occupa dei reati di violenza di genere e che prepara i provvedimenti finali adottati dal Questore, ha dal mese di giugno notificato a 20 soggetti violenti e molesti altrettanti ammonimenti che, nella maggior parte dei casi, riescono a determinare una tutela rapida e anticipata anche rispetto alla definizione di un eventuale procedimento penale in corso, contribuendo in maniera incisiva nella protezione della vittima.

Sono numerosi gli istituti legislativi che nel tempo hanno concorso a creare una rete di protezione nei confronti di donne vittime di maltrattamenti così come, da non sottovalutare, i progetti che si rivolgono al maltrattante, cercando di creare un virtuoso percorso che consenta a questi ultimi di uscire dalla spirale della violenza.