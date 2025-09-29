Aggrediscono il vicecomandante della Polizia Municipale e rubano i fuochi sequestrati: 4 arresti a Melilli

Aggrediscono il vicecomandante della Polizia Municipale di Melilli e rubano i fuochi sequestrati. È quanto accaduto lo scorso 17 agosto, quando il vicecomandante stava eseguendo un servizio di vigilanza nella zona interessata dal corteo durante il funerale di un giovane deceduto in un incidente stradale. Proprio lì aveva rinvenuto, sulla pubblica via e a pochi metri dalle abitazioni, cinque batterie di fuochi d’artificio. Considerata la pericolosità del materiale, l’agente procedeva al sequestro preventivo del materiale, riponendolo nel bagagliaio dell’auto di servizio.

Pochi istanti dopo, però, la situazione degenerava. L’auto del vicecomandante veniva inseguita e accerchiata da un gruppo di soggetti che pretendeva, con fare minaccioso, la restituzione dei fuochi. Le spiegazioni fornite dal pubblico ufficiale non sono bastate a riportare la calma. Gli indagati hanno reagito con violenza, spintonandolo e impedendogli di risalire sul mezzo. Hanno poi aperto il portellone posteriore dell’auto di servizio e sottratto le batterie di fuochi sequestrate, dileguandosi a bordo di scooter tra urla e gesti di sfida.

L’immediata attività investigativa, condotta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Priolo Gargallo assieme alla Polizia locale di Melilli, ha permesso di acquisire immagini di videosorveglianza decisive per identificare i responsabili. I quattro, tutti originari di Melilli e già noti alle forze dell’ordine, sono stati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica. Due di loro si trovano ora in carcere, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Gli indagati sono accusati di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.