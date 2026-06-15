Aggressione a dipendente comunale alla Circoscrizione Tiche: Cavallaro (FdI), “Servono interventi immediati su personale e sicurezza”

Profonda preoccupazione per la grave aggressione verbale subita da una dipendente comunale in servizio presso la Circoscrizione Tiche, episodio che avrebbe reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Alla lavoratrice è stata espressa solidarietà e vicinanza, insieme al ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della cittadinanza, spesso in condizioni operative difficili.

A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che sottolinea come l’episodio non possa essere considerato isolato.

Da mesi, infatti, la IV Commissione consiliare sta affrontando il tema dei servizi demografici e delle circoscrizioni comunali, a partire da una richiesta di approfondimento presentata lo scorso 23 gennaio in seguito alle criticità riscontrate nell’avvio del servizio presso l’ufficio anagrafe di via Ramacca.

Nel corso delle sedute del 3 febbraio e del 7 aprile sono emerse diverse problematiche strutturali: carenza di personale, difficoltà organizzative e uffici costretti a operare con organici ridotti, talvolta in condizioni di isolamento operativo.

La Commissione ha quindi richiesto approfondimenti sul fabbisogno di personale, sugli spazi assunzionali e sulle misure necessarie a garantire la continuità dei servizi. Tuttavia, secondo quanto evidenziato, non sarebbero ancora arrivati interventi risolutivi in grado di affrontare in maniera strutturale le criticità segnalate.

“È difficile sostenere che si tratti di una situazione imprevedibile – afferma Cavallaro – quando da mesi vengono segnalate carenze di organico e difficoltà operative. Ignorare questi segnali significa aumentare il rischio di una progressiva sofferenza del sistema”.

Per il consigliere di Fratelli d’Italia, chi amministra la città ha il dovere non solo di esprimere solidarietà a fatti avvenuti, ma soprattutto di intervenire per prevenirli con misure adeguate e tempestive.

Per questo Cavallaro ha chiesto l’aggiornamento dell’ordine del giorno già trattato in IV Commissione, con l’audizione dell’assessore competente, dei dirigenti interessati e delle organizzazioni sindacali, al fine di fare piena luce sullo stato dei servizi demografici, sul fabbisogno di personale e sulle misure di sicurezza adottate.

“Non servono dichiarazioni di circostanza – conclude – ma scelte amministrative concrete: investimenti sul personale, un’organizzazione efficiente dei servizi e adeguate misure di tutela per i dipendenti comunali”.

I dipendenti, conclude Cavallaro, “non possono essere lasciati soli, così come i cittadini non possono continuare a subire gli effetti di carenze strutturali non affrontate”.