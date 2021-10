Aggressione a una ragazza: agente libero dal servizio interviene e si becca una bottigliata in testa

Sente le grida di una ragazza, interviene per difenderla e si becca una bottigliata in testa. È quanto successo nei giorni scorsi in via X Ottobre ad un coraggioso poliziotto augustano, libero dal servizio e che lavora al commissariato di Taurianova, in Calabria, che si trovava ad Augusta per una vacanza e per stare un po’ con la sua famiglia.

Una notte il ventiquattrenne S.D.C., mentre si trovava fuori con degli amici al centro storico, ha sentito le urla di una giovane che veniva aggredita per strada dall’amico. Non ha esitato ad intervenire e si è messo in mezzo, portando via e salvando la ragazza di appena 15 anni con il suo provvidenziale arrivo. Nel frattempo ha chiamato il centralino del 113 ma, nell’attesa che arrivassero le forze dell’ordine, è stato colpito alla testa dal 31enne con una bottiglia di vetro che gli ha causato una vistosa ferita all’orecchio. Costretto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” è stato medicato con 8 punti di sutura e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Sul luogo dell’aggressione è poi arrivata una pattuglia dei Carabinieri che ha arrestato il 31enne per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato processato per direttissima e sottoposto all’obbligo di firma. Dovrà rispondere anche delle lesioni procurate all’agente.