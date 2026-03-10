Aggressione all’arbitro, il Rosolini mette tre giocatori fuori rosa: “Episodi in totale contrasto con i nostri valori”

“La Società FC Rosolini Calcio comunica di aver messo fuori rosa per motivi disciplinari è con effetto immediato gli atleti Michele Ragusa, Francesco Presti e Salimina Hydara. Comunica altresì di aver sollevato dal suo incarico il Dirigente Vincenzo Ignaccolo”. Così in un post Facebook la società Fc Rosolini Calcio annuncia i primi provvedimenti legati agli episodi registrati domenica pomeriggio allo stadio Salvatore Consales di Rosolini, durante la partita tra i locali e il Villasmundo, scontro diretto al vertice del girone unico di Terza Categoria siracusana.

Partita che è stata fermata circa 10 minuti prima del 90′, sul risultato di 2 a 1 per gli ospiti, dopo che l’arbitro, il signor Carpinteri di Siracusa, sarebbe stato colpito con il pallone volontariamente da un calciatore di casa, decretando così la fine delle ostilità in anticipo. Una decisione che ha poi portato a momenti concitati in campo, con il direttore di gara che è stato poi aggredito.

Immediata era stata la presa di posizione della società di casa, che già nelle ore successive agli episodi aveva condannato con fermezza quanto successo: “Condanniamo con fermezza è ci dissociamo dal comportamento tenuto da alcuni nostri atleti nei confronti dell’arbitro Antonio Carpinteri a cui tutta la nostra solidarietà per l’aggressione subita in occasione della partita FC Rosolini -Villasmundo. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che la società promuove costantemente. La Società ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori”.

In queste ore sull’episodio è intervenuto anche Alessio Boscarino, presidente della sezione Aia di Siracusa, chiedendo un intervento forte sull’episodio e ipotizzando l’idea di non “inviare” arbitri per richiamare l’attenzione sugli episodi di violenza contro i direttori di gara.