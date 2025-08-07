Aggressione all’ospedale di Siracusa, solidarietà del Nursind

Il sindacato Nursind di Siracusa esprime massima solidarietà all’infermiere del pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I aggredito mentre svolgeva il suo lavoro. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri quando un infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stato aggredito da un paziente. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti della polizia, la vittima è stata raggiunta da un pugno scagliato in pieno volto. L’infermiere è stato curato e se la caverà con una decina di giorni di prognosi mentre l’aggressore, un uomo, è stato sentito dagli agenti del posto fisso di polizia dell’Umbria I e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. A quanto pare, il paziente si sarebbe innervosito perché avrebbe voluto delle cure immediate.

Il segretario aziendale Nursind, Giuseppe Ranno, denuncia quanto accaduto e chiede pene severe per i responsabili di questi episodi. “Ci stringiamo intorno al lavoratore colpito – afferma Ranno – questi atti di violenza rappresentano un’offesa ai tantissimi operatori sanitari che ogni giorno lavorano duramente per cercare di garantire livelli di assistenza idonei a una sanità efficiente. Siamo certi che l’Asp attuerà tutti gli adempimenti possibili affinché possa essere fatta giustizia. Vogliamo che venga lanciato un monito chiaro all’utenza, per ribadire che gesti come questo non resteranno impuniti”.



