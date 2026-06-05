Aggressione nel carcere di Siracusa durante una perquisizione straordinaria: feriti due agenti della Penitenziaria

Momenti di forte tensione ieri mattina all’interno della Casa Circondariale di Siracusa, dove due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti da alcuni detenuti nel corso di una maxi operazione di perquisizione straordinaria finalizzata al contrasto dell’illegalità interna.

L’episodio si è verificato nel reparto destinato ai detenuti comuni. Secondo quanto riferito dall’OSAPP, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, le aggressioni sarebbero avvenute in due distinte camere di pernottamento durante le attività di controllo predisposte dall’amministrazione penitenziaria.

Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare diversi telefoni cellulari, presunte sostanze stupefacenti e oggetti ritenuti potenzialmente offensivi. Proprio durante le operazioni, gli agenti avrebbero invitato alcuni detenuti a lasciare temporaneamente le celle per permettere i controlli. Al rifiuto dei reclusi sarebbero seguite ulteriori richieste da parte del personale, sfociate però in una violenta reazione.

Secondo la ricostruzione fornita dal sindacato, due detenuti si sarebbero scagliati contro gli agenti colpendoli con pugni e calci. I poliziotti feriti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso cittadino, dove i medici hanno diagnosticato prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni.

L’OSAPP ha espresso solidarietà ai due agenti coinvolti, augurando loro una pronta guarigione, ma ha anche denunciato una situazione definita sempre più critica all’interno degli istituti penitenziari.

“Questo ennesimo episodio – afferma il segretario provinciale OSAPP, Giuseppe Argentino – dimostra come le misure attualmente adottate a tutela del personale non siano sufficienti a prevenire o scoraggiare comportamenti violenti nei confronti degli operatori. Il risultato dell’operazione, che ha permesso di sottrarre al reparto telefoni e sostanze illecite, è stato ottenuto a costo dell’incolumità fisica degli agenti“.

Il sindacato torna inoltre a chiedere l’istituzione di circuiti penitenziari specificamente destinati ai detenuti considerati più violenti, ritenendo questa una delle possibili soluzioni per ridurre il numero delle aggressioni e garantire maggiori condizioni di sicurezza al personale in servizio.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti interni da parte dell’amministrazione penitenziaria.