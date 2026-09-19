Aggressione nel carcere di Siracusa: tre agenti feriti durante il sequestro di cellulari

Cronaca · osapp

n nuovo episodio di violenza ha scosso nella tarda serata di ieri, 18 settembre 2026, la Casa Circondariale di Siracusa, dove un ispettore e due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti fisicamente da un gruppo di detenuti durante un’operazione di perquisizione straordinaria.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe scaturita nel momento in cui il personale di Polizia, impegnato in un controllo mirato, ha rinvenuto e sequestrato alcuni telefoni cellulari detenuti illegalmente all’interno di una cella. Nel tentativo di impedire il sequestro dei dispositivi, i detenuti coinvolti si sarebbero scagliati contro gli operatori, dando vita a una violenta colluttazione.

Nel corso dello scontro, sia l’ispettore che i due agenti hanno riportato diverse escoriazioni e sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino per le cure necessarie.

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La reazione dell’OSAPP

Sulla vicenda è intervenuta con una nota congiunta l’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (OSAPP), firmata dal Coordinatore Nazionale D. Quattrocchi, dal Segretario Provinciale G. Argentino e dal Rappresentante Sindacale G. Sommariva.

“Esprimiamo la nostra totale solidarietà e la massima vicinanza al personale aggredito in questa folle serata di violenza”, si legge nella dichiarazione congiunta. I tre rappresentanti sindacali sottolineano come l’episodio riaccenda l’allarme sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto siracusano, definito “ormai fuori controllo”, e chiedono un intervento immediato da parte del Provveditorato e del Ministero della Giustizia per ripristinare ordine e sicurezza.

Il sindacato ha inoltre chiesto l’intervento del GOM (Gruppo Operativo Mobile), reparto specializzato dell’Amministrazione Penitenziaria, per “ristabilire la legalità e la disciplina” all’interno della struttura.

Un’emergenza denunciata da tempo

L’OSAPP torna a denunciare quello che definisce uno stato di costante emergenza, sottolineando i rischi quotidiani a cui sarebbe sottoposto il personale di Polizia Penitenziaria, costretto – secondo il sindacato – a operare in condizioni di crescente insicurezza a causa di un atteggiamento sempre più insofferente da parte di una parte della popolazione detenuta.