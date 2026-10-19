Aggressioni in Borgata, Siracusa Next Gen: “più controlli contro violenza e degrado”

Attualità · L'appello

Più controlli, una presenza più incisiva delle Forze dell’Ordine e un intervento mirato per contrastare il degrado urbano e l’illegalità. È quanto chiede Siracusa Next Gen alla luce dei recenti episodi di violenza registrati nel quartiere della Borgata, in particolare in piazza Santa Lucia, dove si è verificata anche l’aggressione di persone impegnate nell’associazionismo locale e regionale.

La piattaforma politica sollecita le istituzioni a rafforzare le attività di controllo per garantire maggiore sicurezza ai residenti e a quanti frequentano quotidianamente la zona. L’obiettivo, si legge nella nota, è contrastare l’illegalità diffusa, tutelare la vivibilità del quartiere e salvaguardare il decoro di una delle aree storiche della città.

Nel documento, Siracusa Next Gen richiama anche il ruolo delle associazioni che hanno scelto di avere sede nella Borgata e che, attraverso le proprie attività, rappresentano un presidio di partecipazione civica e di promozione della legalità. Secondo la piattaforma, il loro impegno a favore dei valori democratici e della giustizia non deve essere vanificato dagli episodi di delinquenza, ma sostenuto dalle istituzioni e dalle Forze dell’Ordine.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La richiesta è quindi quella di una risposta condivisa, capace di coinvolgere istituzioni, forze di polizia e realtà associative per affrontare le criticità del quartiere e contrastare fenomeni di violenza e criminalità.

Siracusa Next Gen annuncia inoltre due iniziative: l’organizzazione, a breve, di un dibattito pubblico proprio in piazza Santa Lucia e la richiesta di un incontro con il prefetto di Siracusa. L’intenzione è portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le problematiche della Borgata e sollecitare interventi concreti.

Alla piattaforma Siracusa Next Gen aderiscono Alleanza Verdi Sinistra, Alternativa Libera, Civico 4, Controcorrente, Italia Viva, Lealtà e Condivisione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sinistra Futura.