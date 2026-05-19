Agon 2026 diventa maggiorenne: al Teatro Greco il processo a Creonte tra diritto, potere e giustizia

Venerdì 22 maggio alle 21:30 il Teatro Greco di Siracusa ospiterà la diciottesima edizione di Agon, l’appuntamento promosso dal Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights che ogni anno trasforma una tragedia classica in un grande processo pubblico contemporaneo. L’edizione 2026 porterà simbolicamente “alla sbarra” Creonte, il sovrano dell’Antigone di Sofocle, in un confronto che intreccia diritto, potere, coscienza morale e responsabilità politica.

A presentare l’iniziativa sono stati il direttore del Siracusa Institute Filippo Musca, il presidente dell’associazione Amici dell’INDA Pucci Piccione e il docente universitario e magistrato Alessio Lo Giudice, che sarà anche giudice a latere durante il processo scenico.

“Agon – ha spiegato Filippo Musca – è per il Siracusa Institute un’occasione per riavvicinarsi alla città che ospita l’istituto da oltre 50 anni. Se nel nostro lavoro quotidiano ci confrontiamo con magistrati, avvocati, studenti e istituzioni internazionali, con Agon abbiamo la possibilità di rendere Siracusa ancora più protagonista attraverso uno dei suoi simboli più forti: il Teatro Greco”.

L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico. Chi assisterà agli spettacoli classici potrà restare al Teatro Greco dopo la rappresentazione, mentre per chi vorrà partecipare soltanto ad Agon i cancelli saranno aperti dalle 21:30.

Nel corso degli anni Agon si è trasformato da semplice esercitazione universitaria in un vero laboratorio pubblico di riflessione civile e giuridica. “La forza di questa iniziativa – ha sottolineato Pucci Piccione – è quella di mettere insieme tragedia classica, diritto e partecipazione popolare. Alla fine il pubblico è chiamato a decidere se l’imputato è colpevole o innocente. È un modo per riportare al centro il pensiero critico e il confronto”.

Quest’anno il tema scelto appare particolarmente attuale. Il processo a Creonte ruoterà infatti attorno al rapporto tra legge dello Stato, diritti umani e abuso del potere.

“Creonte – ha spiegato Alessio Lo Giudice – rappresenta il governante che esercita il potere politico e che deve rispondere delle proprie scelte. È un tema profondamente contemporaneo. Viviamo un’epoca in cui il diritto internazionale e le istituzioni sovranazionali sono sempre più messi in discussione e in cui spesso il potere rivendica l’assenza di limiti”.

Secondo i promotori, uno degli obiettivi centrali di Agon resta proprio quello di aiutare il pubblico a comprendere la complessità della giustizia, andando oltre le semplificazioni mediatiche.

“Il processo – ha aggiunto Piccione – serve a riflettere e a farsi un’opinione, non a gridare slogan. Oggi troppo spesso i processi vengono trasformati in spettacolo o gossip. Qui invece si torna alla profondità delle domande”.

A presiedere il collegio giudicante sarà Rosario Aitala, primo vicepresidente della Corte Penale Internazionale. Tra i protagonisti anche l’avvocata Alessandra Ballerini, il penalista Nicola Canestrini e il procuratore capo di Siracusa Sabrina Gambino nel ruolo della pubblica accusa. Nel corso dell’incontro è stato anche ricordato il contributo dato negli anni alla crescita di Agon da figure come Ezechia Paolo Reale, Ettore Randazzo ed Enrico Di Luciano.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 22 maggio alle 21:30 al Teatro Greco di Siracusa, per una serata che unirà teatro, diritto e attualità in una riflessione collettiva sul significato della giustizia e sui limiti del potere.