Agricoltura, agroalimentare e riforma della Giustizia i temi della convention “Forza Italia, Forza del Territorio” del 17 maggio a Noto

Agricoltura e agroalimentare, riforma della giustizia e un focus sulla figura di Antonio Martino, tessera numero 2 del partito. Un’intera giornata al territorio e per il territorio, con le conclusioni che saranno affidate al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e al segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

A Noto è tutto pronto per la convention “Noto 2025”, in programma sabato 17 maggio all’Hotel Sofia, fortemente voluta e organizzata dai vertici di Forza Italia in provincia di Siracusa, a partire dal deputato regionale Riccardo Gennuso e dal segretario provinciale Corrado Bonfanti. Una giornata pensata per rafforzare il legame tra il partito azzurro sempre più protagonista negli equilibri regionali e nazionali, e le necessità della Sicilia e dell’intera nazione, con un claim ben preciso: “Forza Italia, Forza del Territorio”.

Il programma prevede l’arrivo degli ospiti già dal venerdì pomeriggio, mentre sabato dopo i saluti della segreteria provinciale e del segretario regionale di Forza Italia Marcello Caruso, sono in programma i primi due panel dedicati all’agricoltura e all’agroalimentare.

Il primo dal titolo “Agricoltura e agroalimentare, asset strategici per la Sicilia”, il secondo dal titolo “Agricoltura e Agroalimentare, quale futuro per la provincia di Siracusa”. Previsti gli interventi dei deputati Raffaele Nevi (componente della Commissione Agricoltura alla Camera), Francesco Battistoni, Giuseppe Castiglione (anche lui in Commissione Agricoltura alla Camera), del presidente di Coldiretti Ettore Prandini, del presidente della società agricola Natura Iblea Roberto Giadone, del presidente di Confagricoltura Sicilia Rosario Marchese Ragona, del presidente di Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri, del presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia Graziano Scardino. Moderano la giornalista Laura Valvo de La Sicilia e Giuseppe Spatola vicepresidente Gruppo cronisti e delegato nazionale Unione cronisti italiani.

Nel pomeriggio spazio al terzo panel dal tema “Riforma della Giustizia”, modera Giuseppe Spatola, intervengono il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il deputato Tommaso Calderone componente della Commissione Giustizia.

Ultimo panel quello dedicato alla figura di Antonio Martino, tessera numero 2 di Forza Italia e protagonista del pensiero liberale italiano, per tre volte ministro sotto i governi Berlusconi I, II e III. Sarà presentato il libro a lui dedicato, scritto da Marco Reguzzoni, che raccoglie i suoi più importanti interventi istituzionali.

A seguire gli interventi dei deputati europei, nazionali e regionali, le conclusioni del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del segretario nazionale Antonio Tajani.