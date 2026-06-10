Agricoltura, Auteri: “Ascoltare gli agricoltori è un dovere. Bene la revisione del bando SRD01”

“Quando gli agricoltori lanciano un allarme, la politica ha il dovere di ascoltare”. Così il deputato regionale Carlo Auteri commenta l’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, della mozione che impegna il Governo regionale a rivedere il bando SRD01, intervenendo su alcuni aspetti ritenuti penalizzanti per le piccole e medie aziende agricole, i giovani imprenditori e le imprese delle aree interne.

Tra i punti previsti dalla mozione figurano la revisione della soglia minima di investimento, considerata troppo elevata per molte realtà del comparto agricolo, la modifica dei criteri legati alla cosiddetta “solidità economica”, una maggiore attenzione ai giovani agricoltori e ai territori interni, oltre all’avvio di un confronto con le organizzazioni di categoria.

“Si tratta di un segnale importante – dichiara Auteri – perché riconosce le difficoltà reali di chi ogni giorno lavora la terra, investe, produce e contribuisce a mantenere vive le comunità rurali della Sicilia. Adesso, però, è necessario passare dalle parole ai fatti, affinché le risorse disponibili possano raggiungere concretamente tutto il mondo agricolo siciliano”.