Agricoltura, in Confindustria Siracusa focus sui bandi PSP: 300 milioni per innovazione e sviluppo

Un’occasione di confronto diretto tra istituzioni e imprese per fare il punto sulle opportunità di finanziamento e sulle strategie di sviluppo del comparto agricolo siciliano. È questo il senso dell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio nella sede di Confindustria Siracusa dal titolo “Presentazione nuovi bandi PSP 2023-2027 – L’assessore informa il territorio”.

Al centro dell’appuntamento il Piano Strategico della PAC 2023-2027, strumento chiave per sostenere innovazione, competitività e sostenibilità delle aziende agricole, con un focus particolare sulle misure rivolte agli investimenti e all’ammodernamento del settore.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha evidenziato come il territorio siracusano, pur caratterizzato da una forte vocazione industriale, mantenga una radicata tradizione agricola oggi sempre più intrecciata anche con il turismo. “L’agricoltura deve trasformarsi – ha spiegato – perché non può più limitarsi a produrre materie prime destinate a essere schiacciate dai costi della distribuzione, della manodopera e dell’energia. Oggi l’agricoltura significa ricerca, innovazione, ma anche cultura e turismo, basti pensare al vino e all’esperienza che ruota attorno alle cantine”.

Reale ha sottolineato come il comparto necessiti di un forte supporto economico per affrontare le sfide attuali e ha ribadito il ruolo dell’associazione che presiede come ponte tra istituzioni e imprese, sottolineando l’importanza di incontri diretti per consentire agli operatori di cogliere appieno le opportunità offerte dai nuovi finanziamenti.

A entrare nel dettaglio delle misure è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che ha illustrato lo stato di avanzamento del programma. “Il PSP è già operativo dal 2023, abbiamo pubblicato gran parte dei bandi e raggiunto i target di spesa previsti. Entro il 2026 contiamo di impegnare quasi tutte le risorse disponibili”, ha affermato, evidenziando come la Regione abbia già concluso la precedente programmazione senza restituire fondi all’Unione Europea.

I nuovi bandi, ha spiegato Sammartino, mettono a disposizione circa 300 milioni di euro e prevedono contributi a fondo perduto che possono arrivare fino all’80%, soprattutto per i giovani imprenditori. “Si tratta di strumenti pensati per modernizzare le aziende, investire in tecnologie, aumentare la capacità produttiva e, soprattutto, chiudere la filiera in Sicilia, affinché il valore aggiunto resti nel territorio”, ha aggiunto, sottolineando come l’agroindustria rappresenti oggi uno dei motori economici dell’isola insieme al turismo.

Dal punto di vista tecnico, il presidente dell’Ordine degli Agronomi della provincia di Siracusa, Paolo Terranova, ha definito i bandi un’opportunità importante e attesa da tempo, soprattutto dopo anni in cui il settore ha registrato una carenza di strumenti analoghi. Tuttavia, ha evidenziato anche alcune criticità legate ai criteri di accesso, in particolare alla bancabilità dei progetti, che rischiano di limitare la partecipazione di molte aziende.

“Le imprese hanno bisogno di ammodernare la meccanizzazione, riconvertire le colture e investire in innovazione, ma devono essere messe nelle condizioni di poter accedere realmente ai finanziamenti”, ha spiegato, sottolineando come l’obbligo di dimostrare la piena copertura finanziaria dei progetti rappresenti spesso un ostacolo concreto.

L’incontro ha così rappresentato un momento di dialogo concreto tra istituzioni e operatori del settore, chiamati a confrontarsi non solo sulle opportunità offerte dai bandi, ma anche sulle condizioni necessarie per renderle realmente accessibili.

Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 si conferma uno strumento centrale per accompagnare l’evoluzione dell’agricoltura siciliana, sempre più orientata a innovazione, sostenibilità e integrazione con gli altri settori produttivi del territorio.