“AgriHub Eni, Siracusa e Ragusa guardano al futuro”, a dicembre 2028 la conclusione della bioraffineria di Priolo

Ieri pomeriggio all’Assessorato regionale alle Attività Produttive si è tenuto un incontro per discutere il futuro dell’area industriale siracusana e ragusana alla luce della riconversione ambientale e delle prospettive occupazionali legate al nuovo polo AgriHub di Eni.

L’iniziativa, promossa dal parlamentare regionale di Grande Sicilia e sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha visto la partecipazione dei vertici di Eni Versalis – tra cui l’amministratore delegato Ricci e il presidente Poidomani – dell’assessore regionale alle Attività Produttive Tamajo, dei sindaci dei comuni dell’area industriale, dei rappresentanti del Libero Consorzio di Siracusa, dei sindacati del comparto chimico e delle associazioni di categoria agricole.

Al centro del confronto lo stato di avanzamento della riconversione dei siti di Priolo e Ragusa, con importanti aggiornamenti: per Priolo, il completamento della bioraffineria è stato anticipato da maggio 2029 a dicembre 2028, mentre per Ragusa, il progetto si trova in fase avanzata di progettazione.

Eni Versalis ha rassicurato che non sarà fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti e che anche l’indotto sarà tutelato. Nella fase di costruzione, sarà potenziata la ricerca di risorse umane, con l’obiettivo di garantire opportunità a tutti i lavoratori coinvolti nella transizione.

Carta ha sottolineato come la riconversione non riguardi solo l’industria. “Parallelamente – dice il parlamentare di Grande Sicilia -, stiamo lavorando per creare una filiera che veda Siracusa come capofila nella produzione di vegetazione compatibile con la bioraffineria, per bio-jet e biodiesel. Questo approccio mira a rendere il nostro territorio protagonista nel processo di riconversione”.

L’idea è quella di una filiera agricola a supporto della nuova industria bio, capace di aprire scenari innovativi per l’economia regionale.

L’assessore Tamajo ha ricordato come il piano di investimenti superi 1 miliardo di euro, con l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO₂ e ridurre a zero l’impatto ambientale. “Un’industria esteticamente compatibile sarà realizzata – ha dichiarato – con la demolizione delle ciminiere e delle colonne ad alto impatto visivo. La sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale e turistica: vogliamo un territorio più fruibile e attrattivo”.

Un nuovo incontro è stato fissato tra un mese, quando si attendono ulteriori dettagli sulle fasi successive di costruzione e demolizione dei siti di Priolo e Melilli, oltre a strategie per rafforzare l’indotto agricolo, integrandolo con altri settori produttivi della Sicilia.