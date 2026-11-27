Attualità · ORDINE AGRONOMI

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L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Siracusa, in occasione del cinquantesimo della professione di Agronomo del dottor Michele Salvatore Lonzi, organizza il convegno “L’agronomo per lo studio, difesa e governo del territorio”, in programma venerdì 4 dicembre 2026, dalle ore 9:30, al Salone Parrocchiale della Chiesa San Corrado Confalonieri, in via Luigi Foti 1, a Siracusa.

L’iniziativa intende mettere al centro il contributo che la figura dell’agronomo e del forestale può offrire alla comprensione, alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio, in un momento in cui la gestione delle risorse naturali, il presidio delle aree rurali e la cura del paesaggio rappresentano sfide sempre più urgenti per le comunità locali.

I lavori si apriranno con i saluti di Padre Giancarlo Fano, parroco della Chiesa di San Corrado Confalonieri, e delle autorità civili e militari. L’introduzione sarà affidata al Presidente dell’Ordine, il Dott. Agronomo Paolo Terranova, che chiuderà anche la giornata con le conclusioni.

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Tra gli interventi programmati quelli del prof. Giuseppe Luigi Cirelli, ordinario di Idraulica agraria presso l’Università degli Studi di Catania, che illustrerà “Le soluzioni basate sulla natura per la gestione delle acque meteoriche in ambito urbano; del prof. Francesco Aiello, sindaco di Vittoria ed ex Assessore regionale dell’Agricoltura e Foreste che affronterà il tema dei “Rapporti con l’amministrazione cittadina e con il governo della Regione Siciliana per l’agricoltura ed il presidio dell’uomo nel territorio”; del dott. Agronomo Michele Salvatore Lonzi, presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine ed ex Dirigente generale e Comandante del Corpo Forestale della Regione Siciliana, che ripercorrerà il cammino “Dal progetto d’idee alla legge n. 440 del 4 agosto 1978: Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate e/o insufficientemente coltivate”.

A moderare il dibattito sarà il Dott. Liddo Schiavo, già responsabile dell’Ufficio comunicazione della Regione Siciliana.

L’evento è aperto alla cittadinanza e agli operatori del settore.