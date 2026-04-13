“Ai Confini”, a Siracusa la mostra fotografica di Massimo Cappuccio tra viaggi e popoli lontani

Un viaggio lungo più di trent’anni prende forma nella mostra fotografica “Ai Confini” di Massimo Cappuccio, in programma dal 18 aprile al 31 maggio 2026 negli spazi dell’ex Liceo Gargallo, in Ortigia.

Il progetto nasce da una storia che affonda le radici nel 1991, quando tre giovani siracusani partirono in bicicletta da Capo Passero per raggiungere Capo Nord. Un’esperienza intensa che segnò profondamente uno di loro: Massimo Cappuccio.

Da allora, il fotografo ha continuato a viaggiare, attraversando oltre ottanta Paesi e trasformando la passione per l’esplorazione e la fotografia in un percorso professionale, raccontato anche attraverso numerosi articoli pubblicati su riviste internazionali.

“Ai Confini” rappresenta la sintesi di questo lungo cammino: un racconto visivo dedicato ai luoghi più remoti e alle comunità che vivono ai margini del mondo contemporaneo, tra confini geografici, culturali e umani.