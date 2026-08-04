AIA Siracusa celebra i suoi protagonisti: premi, promozioni e spirito di appartenenza

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Una serata all’insegna delle emozioni, dei riconoscimenti e del forte senso di appartenenza ha caratterizzato la cerimonia organizzata dalla Sezione AIA “Concetto Lo Bello” di Siracusa, che ha riunito associati, dirigenti e ospiti istituzionali per celebrare i risultati della stagione sportiva.

Ad impreziosire l’evento la presenza del Vice Presidente Nazionale AIA Michele Affinito, del Componente del Comitato Nazionale AIA Marcello Terzo, del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Vincenzo Madonia e del Commissario CON Marcello Ambrosino.

Ad aprire gli interventi è stato Vincenzo Madonia, che ha salutato gli ospiti e tutti i presenti, ringraziando il Presidente e il Consiglio Direttivo Sezionale per il lavoro svolto. Il Presidente CRA ha sottolineato l’importanza di costruire un gruppo unito e coeso, capace di lavorare insieme per favorire la crescita dei giovani arbitri e il raggiungimento di risultati sempre più prestigiosi.

Ha poi preso la parola Marcello Terzo, che ha ribadito il forte legame che lo unisce alla Sezione di Siracusa, una realtà nella quale si sente sempre a casa. Ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto formativo che la Sezione sta portando avanti, condividendone pienamente gli obiettivi e sottolineandone il valore per la crescita tecnica e associativa degli arbitri.

A concludere gli interventi istituzionali è stato il Vice Presidente Nazionale Michele Affinito, che ha ringraziato il Presidente e il Consiglio Direttivo per l’invito, manifestando grande soddisfazione per il forte senso di appartenenza percepito durante tutta la serata. La numerosa partecipazione degli associati, ha evidenziato, rappresenta il segno più autentico della vitalità della Sezione e dei valori che l’Associazione Italiana Arbitri continua a trasmettere.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati i tradizionali riconoscimenti sezionali, premiando gli associati che si sono distinti per meriti tecnici, associativi e dirigenziali. Tra i principali riconoscimenti figurano il Premio “Gaetano Di Natale” conferito a Salvatore Occhipinti, il Premio “Giacomo Rizza” assegnato a Gilberto Buda, il Premio “Francesco Aprile” consegnato a Marcello Terzo e il Premio “Francesco Oliva” attribuito a Davide Schiavone, il premio “Andrea Nigro” conferito a Giulio Gennaro, e “Francesco Puglisi” assegnato a Paolo Ottone, oltre ai premi per le migliori prestazioni stagionali, gli esordi nelle diverse categorie, le promozioni e i riconoscimenti di ringraziamento associativo.

Particolare risalto è stato dato ai prestigiosi traguardi raggiunti dagli associati della Sezione a livello nazionale. L’osservatore arbitrale Marco Moscuzza è stato premiato per la promozione alla CAN C, mentre l’arbitro Francesco Saraceno ha ricevuto il riconoscimento per la promozione alla CAN 5, che nella prossima stagione sportiva lo vedrà dirigere le gare del campionato di Serie B di calcio a 5. Due risultati di assoluto prestigio che confermano la qualità del lavoro svolto dalla Sezione di Siracusa nella formazione e nella valorizzazione dei propri associati.

Ai successi nazionali si affianca una crescita costante della rappresentanza aretusea anche all’interno dell’Associazione. In ambito sezionale e regionale, infatti, è sempre più significativa la presenza di associati della Sezione di Siracusa nei diversi ruoli tecnici e associativi, a testimonianza della credibilità, della preparazione e della qualità del percorso intrapreso. Un risultato che conferma come il lavoro svolto negli ultimi anni stia consentendo alla Sezione di affermarsi sempre più come punto di riferimento nel panorama arbitrale siciliano.

A chiudere la manifestazione è stato il Presidente della Sezione Alessio Boscarino, che ha rivolto un sentito ringraziamento agli ospiti intervenuti, agli associati e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Boscarino ha espresso il proprio orgoglio per il percorso compiuto dalla Sezione, sottolineando come sia stato possibile costruire un gruppo che oggi si distingue per unione, determinazione e senso di appartenenza. Ha quindi evidenziato che i risultati ottenuti, dalle promozioni nelle categorie nazionali alla crescente presenza degli associati aretusei nei ruoli sezionali e regionali, rappresentano la testimonianza concreta del lavoro quotidiano svolto insieme al Consiglio Direttivo e a tutta la Sezione.

La serata si è conclusa tra applausi e momenti di grande partecipazione, confermando ancora una volta la solidità della Sezione AIA “Concetto Lo Bello” di Siracusa, capace di coniugare tradizione, formazione e risultati, guardando al futuro con entusiasmo e con la consapevolezza che il vero successo nasce dall’impegno condiviso, dalla qualità del lavoro svolto e dal forte senso di appartenenza associativa.