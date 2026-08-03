AIA Siracusa celebra Vincenzo Cultrera dopo dieci anni a livello nazionale

Sport · La cerimonia

Si chiude dopo dieci anni di attività nazionale il percorso di Vincenzo Cultrera come osservatore arbitrale della Commissione Arbitri Nazionale Calcio a 5. La Sezione AIA di Siracusa e il Comitato Regionale Arbitri Sicilia gli hanno reso omaggio nel corso della tradizionale conviviale di fine stagione, celebrando l’ultima gara visionata in Serie A di futsal, Meta Catania-Active Network Futsal.

Per Cultrera termina così un’esperienza che lo ha portato per un decennio a seguire i migliori arbitri italiani della massima serie, viaggiando in tutta la penisola, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Contestualmente, il presidente della Sezione AIA di Siracusa gli ha affidato un nuovo incarico: mettere la propria esperienza al servizio della crescita del movimento arbitrale aretuseo. L’obiettivo è quello di rilanciare la sezione, valorizzando i giovani fischietti e accompagnandoli in un percorso che possa portarli ad affermarsi prima a livello regionale e poi nazionale.

Nel corso della serata, Cultrera ha ripercorso quasi tre decenni di appartenenza all’Associazione Italiana Arbitri. “Oggi mi sono venuti in mente i 29 anni che ho trascorso all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri, anni contraddistinti da intere domeniche lontano dalla propria città e dalla propria famiglia“, ha raccontato, ricordando tra gli episodi più significativi un compleanno trascorso a Sant’Agata di Militello durante una partita di Eccellenza sospesa per oltre un’ora per consentire l’atterraggio di un elicottero sul terreno di gioco.

L’ex osservatore nazionale ha poi sottolineato quanto l’attività arbitrale abbia inciso sulla propria crescita personale. “L’esperienza arbitrale – ancora Cultrera – è stata determinante e ritengo che abbia contribuito in maniera decisiva alla formazione del mio carattere. Non è semplice per un ragazzo di 17 o 18 anni confrontarsi con 22 giocatori e dirigenti molto più grandi e assumersi la responsabilità di decidere in una frazione di secondo”.

Infine i ringraziamenti rivolti a chi lo ha accompagnato durante il percorso: “Ringrazio le persone che ho conosciuto durante questi anni, la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato e infine ringrazio me stesso perché, anche quando le cose non andavano bene, non ho mai mollato. Oggi posso affermare con convinzione che un vincente è un sognatore che non si è mai arreso“.