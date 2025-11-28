Ultime news

Aids: l’Asp di Siracusa in campo con iniziative di sensibilizzazione per la giornata mondiale

La campagna prenderà il via domenica 30 novembre, con l'allestimento di uno stand informativo in largo XXV Luglio

L’Asp di Siracusa intensifica il suo impegno nella lotta contro l’aids, promuovendo un ricco calendario di iniziative in occasione della Giornata mondiale contro l’aids, che si celebra il I dicembre. Le attività, programmate dall’Unità operativa Educazione e Promozione della Salute di cui è responsabile Stefania Di Mauro, in collaborazione con il reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I diretto da Antonina Franco, si estenderanno per tutto il mese di dicembre e sono finalizzate a potenziare la conoscenza e la prevenzione dell’hiv/aids tra la cittadinanza.

La campagna prenderà il via domenica 30 novembre, con l’allestimento di uno stand informativo in Largo XXV Luglio a Siracusa. L’iniziativa, realizzata in sinergia con la Croce Rossa Italiana e l’associazione AMA, sarà attiva dalle ore 9 alle ore 13 per la distribuzione di materiale e la sensibilizzazione del pubblico.

Le attività proseguiranno lunedì I dicembre con un ulteriore stand informativo allestito nella hall dell’ospedale Umberto I. Anche in questa sede, il personale sanitario sarà a disposizione della cittadinanza, dalle ore 9 alle ore 12, per la distribuzione di materiale informativo e attività di sensibilizzazione.

Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni con la distribuzione di materiali informativi specifici agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori di Siracusa e provincia, con l’obiettivo primario di promuovere la conoscenza e la prevenzione.

Le iniziative saranno amplificate anche attraverso i canali online, con una campagna informativa sui canali social e sul sito web aziendale. Questa strategia digitale mira a diffondere capillarmente contenuti educativi e messaggi chiave di prevenzione.


