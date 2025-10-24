AIS Siracusa: ultimi posti disponibili per il corso di sommelier di 1°livello

La cultura del vino torna protagonista a Siracusa con l’avvio del nuovo Corso per Sommelier AIS – 1° livello, organizzato dalla Delegazione di Siracusa dell’Associazione Italiana Sommelier. L’inizio è fissato per il 27 novembre 2025, con un numero chiuso di partecipanti e iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.

Il percorso formativo, diretto da Alessandro Carrubba, delegato AIS Siracusa e sommelier professionista, prevede 15 lezioni di due ore ciascuna, che si svolgeranno una volta a settimana, dal lunedì al giovedì. La location, che ospiterà le lezioni nel cuore della città, verrà svelata nei prossimi giorni.

Il corso rappresenta il primo passo ufficiale nel percorso di formazione AIS e si rivolge sia agli appassionati che desiderano conoscere più a fondo il mondo del vino, sia a chi aspira a trasformare questa passione in una professione.

Durante le lezioni, i partecipanti approfondiranno temi come la viticoltura, l’enologia, la degustazione e il servizio, accompagnati da docenti certificati AIS.

Ogni corsista riceverà in dotazione la valigetta AIS con i calici da degustazione e due volumi di testo ufficiali.

Il costo complessivo del corso è di € 550,00, rateizzabile in tre tranche da versare entro l’ottava lezione.

A questo si aggiunge la quota annuale di iscrizione all’AIS Italia pari a € 90,00, che dà diritto a una serie di vantaggi esclusivi:

la Guida Vitae AIS – I Vini d’Italia,

sei riviste bimestrali AIS Italia,

la tessera di socio AIS,

e promozioni dedicate riservate agli iscritti.

Come iscriversi

L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare direttamente Alessandro Carrubba, delegato AIS Siracusa e direttore del corso:

+39 344 0256730

@alessandrocarrubba.sommelier

www.aisitalia.it – www.aissicilia.com

Con oltre cinquant’anni di storia e migliaia di iscritti in tutta Italia, l’AIS è il punto di riferimento per la formazione e la promozione della cultura del vino.

Diventare sommelier significa entrare in una grande comunità di appassionati e professionisti del settore, imparando a riconoscere, raccontare e valorizzare uno dei simboli più autentici del nostro territorio.

Cosa aspetti? Iscriviti subito ed entra nel mondo AIS Italia. Ti aspettiamo a Siracusa dal 27 novembre!