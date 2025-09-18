Aiuti per Gaza, l’imbarcazione di Greta Thunberg a Siracusa

La nave Alma è ferma al porto di Siracusa per una sosta tecnica. A bordo ci sarebbe anche l’attivista Greta Thunberg, che ha lasciato il direttivo della Flotilla trasferendosi dalla nave Family alla Alma.

L’imbarcazione si sta rifornendo di carburante e viveri prima di riprendere la rotta, meteo permettendo, verso le altre unità della Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti umanitari.