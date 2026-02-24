Al Bellomo la mostra dal titolo Siracusani di Catalunya

La mostra che apre mercoledi 25 febbraio a Palazzo Bellomo dal titolo Siracusani di Catalunya, si inserisce nelle celebrazioni organizzate dalla Città di Siracusa in occasione del Ventennale dell’inserimento di Siracusa e Pantalica nell’elenco del patrimonio Unesco.

La mostra, la cui ricerca di base è stata portata avanti da più anni dal museo, vuole costituire un approfondimento sullo stato dell’Arte a Siracusa nella seconda metà del XV secolo. Protagonisti di quella vicenda sono Giovanni Cabastida e la moglie Caterina Llull da un lato e il Vescovo Dalmazio di Sandionisio dall’altro.

Di Giovanni Cabastida è da sempre stata esposta in museo la lastra presunta terragna.

Oggi si prone al pubblico e agli appassionati d’arte una ipotesi di ricostruzione del Sarcofago, di cui la lastra era parte, che costituisce il primo documento corposo di scultura rinascimentale a Siracusa. Per illustrare le numerose iniziative l’iniziativa del Vescovo committente appassionato d’arte si espongono degli elementi provenienti dal complesso ligniario ritrovato e dismesso durante i lavori di restauri della Cattedrale degli anni venti del secolo scorso e databili ai primi anni del XVI secolo.